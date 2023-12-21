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«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تدمر مربعات سكنية بالكامل في خان يونس

كتب:

هانى حسن
11:49 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن النزوح أصبح كبيرا وفقا لآخر الإحصاءات، فأكثر من 1.9 مليون مواطن؛ جرى نقلهم من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى.

تقسيم غزة إلى مربعات صغيرة 

وأضافت أن 300 ألف مواطن لم يخرجوا من منازلهم وفقا للإحصائيات الأممية، ويجرى إخلاء منطقة خان يونس، بعدما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن تقسيم قطاع غزة بمجمله إلى مربعات صغيرة، وفقا لاحتياجاتهم لتنفيذ عمليات عسكرية برية داخله، مؤكدة أن مربعات سكنية دمرت بالكامل وأحياء أصبحت خالية من الفلسطينيين.

ضرورة الإخلاء القسري

وتابعت أن هذا الأمر لم يقتصر على خان يونس فقط، بل أيضا في مناطق شمال قطاع غزة التي يدعي جيش الاحتلال السيطرة عليها، ما زال الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء مناطق سكناهم بشكل كامل، ويوم أمس كان هناك توجيهات لسكان بعض مناطق مخيم جباليا، بضرورة الإخلاء القسري من هذه الأماكن إلى أماكن أخرى.

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بقلم هانى حسن