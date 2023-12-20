«الهلال الأحمر الفلسطيني»: سكان خان يونس يواجهون صعوبات في التواصل مع الإسعاف

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ سكان خان يونس يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل مع الإسعاف، وأن الهلال الأحمر ينقل عشرات المصابين جراء القصف الإسرائيلي في دير البلح ورفح بقطاع غزة.

وأضافت «فرسخ»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نواجه نقصا كبيرا في المواد والمستلزمات الطبية اللازمة للمصابين في غزة، وأن 23 مستشفى من أصل 35 في غزة خرج عن الخدمة جراء العدوان المستمر على القطاع.

وأكدت مسؤولة الإعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 100 سيارة إسعاف في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، 10 منها تابعة للهلال الأحمر، ونقوم بتنسيق يومي مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.