وزيرة التضامن تبحث مع مسؤول هولندي سبل دعم الشعب الفلسطيني

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جيوفري فان لوين وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والمستشار محمد القمارى المستشار القانوني للوزارة.

وأكّد الجانبان على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحرصهما على التعاون المشترك في دعم الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنسيق الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.

واستعرضت وزيرة التضامن جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حيث تم إرسال 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما سهلت دخول مساعدات الأشقاء العرب بإجمالي 9 آلاف و507 أطنان.

كما أوضحت وزيرة التضامن أنَّ الوزارة تتولى رعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، كما يقوم الهلال الأحمر المصري برعاية العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والدعم النفسي لهم والخدمات الإغاثية المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى أولويات المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، حيث أكد الجانبان على أهمية تقديم المساعدات الغذائية والطبية وآليات الدعم اللوجستي لتسهيل نقل المعونات.

ومن جانبه، أعرب وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي عن سعادته باللقاء، مؤكدا على الدور المحوري للدولة المصرية في القضية الفلسطينية، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من مشروعات التعاون.