مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: ما يحدث في غزة مجزرة غير مسبوقة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إنّ ما يحدث في قطاع غزة جرائم وحشية ومجزرة لم يشهدها التاريخ، حيث يشكل هذا المشهد جريمة إبادة جماعية، بينما العالم يشاهد دون أن يتحرك.

وأضاف «خريشة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلاء شتا، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «هناك محاولة للتصويت على مشروع قرار مصري تقدمه الإمارات، وهو يستهدف تفتيش كل الاحتياجات من خلال الأمم المتحدة، لكن لازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عدم السماح بعدم تنفيذ هذا القرار».

وتابع مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: «خلال ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن ستضح هذه الأمور، والأهم من كل هذا أننا نتطلع إلى الهيئة العليا للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم بوقف هذه المجزرة وشلال الدم، بعدما ارتقى أكثر من 20 ألف شهيد حتى اللحظة، نصفهم أطفال و6 آلاف نساء، وللأسف هذا العالم المتوحش يصف نفسه بأنه متحضر، فالحضارة ليست مجموعة من التقنيات، وإن لم تأخذ بعدا إنسانيا وأخلاقيا لا يمكن أن توصف بأنها حضارة».