«القاهرة الإخبارية»: ملك الأردن ووزير خارجية بريطانيا يناقشان وقفا فوريا لحرب غزة

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الأردن، إنّ ملك الأردن عبدالله الثاني، أكد لديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتحديدا غزة.

رفض المملكة القاطع للتهجير القسري

وأضافت آية، خلال رسالة على الهواء مباشرة، أنّ اللقاء تطرق إلى استمرارية دخول المساعدات إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وأكد رفض المملكة القاطع للتهجير القسري أو اتباع هذا المبدأ، وأهمية العودة إلى المفاوضات والعودة إلى الحل السياسي وعدم اللجوء للحل العسكري.

لقاء بين العاهل الأردني والقيادات الدينية المقدسية

وتابعت أنّه كان هناك لقاء بين العاهل الأردني والقيادات الدينية المقدسية للحديث عن عدوان القوات الإسرائيلية في الضفة، ومنع المسيحيين عن أداء الشعائر الدينية والصلوات في عيد الميلاد المجيد في بيت لحم وهو أمر مرفوض.