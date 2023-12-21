رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تقارير إسرائيلية: سقوط 5 صواريخ أطلقها حزب الله بمحيط مستعمرة «مرجليوت»

كتب:

هاجر عمر
05:14 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
جنوب لبنان يشهد استفزازات متكررة من الجانب الإسرائيلي

جنوب لبنان يشهد استفزازات متكررة من الجانب الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس، نقلاً عن تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن حزب الله أطلق 5 صواريخ سقطت في محيط مستعمرة «مرجليوت»، قرب الحدود مع جنوب لبنان.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن 35 صاروخاً على الأقل، أطلقتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان.

اقرأ المزيد:

هاني رمزي ضابط إسرائيلي بعيون الإعلام الإيراني.. والجمهور يشتبك

عاجل.. حماس تنفي مزاعم الإعلام إسرائيلي بموافقتها على وقف إطلاق النار

وزيرة الإعلام تطلب نتائج التحقيقات في واقعة ترويج قطاع الأخبار لفندق إسرائيلي

وسائل الإعلام التركية تبرز زيارة وفد إسرائيلي للبلاد سرا

وزير الإعلام يأمر بالتحقيق مع رئيس النيل للأخبار بسبب استضافة محلل إسرائيلي

بقلم هاجر عمر