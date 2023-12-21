تقارير إسرائيلية: سقوط 5 صواريخ أطلقها حزب الله بمحيط مستعمرة «مرجليوت»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس، نقلاً عن تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن حزب الله أطلق 5 صواريخ سقطت في محيط مستعمرة «مرجليوت»، قرب الحدود مع جنوب لبنان.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن 35 صاروخاً على الأقل، أطلقتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان.