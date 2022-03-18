هاني رمزي ضابط إسرائيلي بعيون الإعلام الإيراني.. والجمهور يشتبك

صعد اسم الفنان المصري، هاني رمزي، إلى قائمة التريند بعدما تداول الإعلام الإيراني صورته من فيلمه الشهير «أبو العربي»، على أنّه ضابط إسرائيلي قتلته طهران في قصف على مدينة أربيل العراقية ويُدعى «هانيرمزي».

ما بدا ساخرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان نبأ عاجلاً جادًا قبلها بساعات عبر حسابات تابعة لطهران على السوشيال ميديا، وروّجه صحفيون ومدونون إيرانيون تهكموا على إسرائيل التي أُطيح بضابطها «هانيرمزي» في العراق.

الإعلام الإيراني يحوّل هاني رمزي لضابط إسرائيلي

الصورة التي وجدت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تغريدة لشخص قيل إنه إعلامي إيراني، قال فيها: «برأيكم، كيف سيكون الرد الإسرائيلي على إيران بعد نجاح طهران في قتل أحد أخطر ضباط الموساد بالقصف على أربيل؟.. صورة للضابط الذي تم قتله بأربيل هانيرمزي، حسب مصادر قريبة من الموساد».

وأعاد الفنان هاني رمزي التغريدة، وعلّق عليها ساخرًا: «اسم الضابط الشهيد (أبو العربي( وليس هاني رمزي.. أرجو التصحيح».

الجمهوري يتدخل.. سخرية من إيران وتضامن مع الفنان

وسرعان ما تحول الأمر إلى «أحدث النكات إيران»، حيث اشتبك الجمهور مع الحدث، إذ ضجت الحسابات بتعليقات ساخرة في أكثرها، وداعمة للفنان هاني رمزي، باعتبار أنه ذا قيمة فنية كبيرة ليست موضع استهزاء، وكتب أحد المتابعين: «الموضوع تهكمي بخصوص الاتهامات الإيرانية.. لا تزعل، أنت على راسنا».

وقال آخر: «للتوضيح: ‏‎‎الغرض من الصورة مزاح للقنوات التابعه لإيران، بسبب القصف الحدث في أربيل قبل كم يوم، وكلنا تناقلنا الخبر بسبب قولهم إنه يوجد صهاينة في مدينة أربيل، لما كتبنا اسم حضرتك بهذه الطريقة مع الصورة، الإعلام الإيراني لم يفهم الموضوع وتداوله على أنه خبر صحيح، والصحفي يمزح».

وعلَّق آخر: «يا أجمل فنان، ربنا يبارك فيك، ويحميك من كل سوء وشر ويعطيك كل خير يا غالي، الإعلام الايراني أصبح أضحوكة بصراحة.. تحية لك أستاذ هاني رمزي».