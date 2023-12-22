انطلاق المؤتمر العلمي السنوي لأمراض القلب بجامعة كفر الشيخ اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لعام 2023 الذي يُنظمه قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لتصلب الشرايين، بقاعة المؤتمرات بالكلية، برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري.

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لأمراض القلب

يأتي تنظيم فعاليات هذا المؤتمر، برئاسة الدكتور رضا بيومي، أستاد ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور وائل حسيب، مدرس أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور محمد كمال سلامة، مدرس أمراض القلب بكلية الطب.

ومن المقرر أنّ يشهد فعاليات المؤتمر نُخبة من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية بمصر وعدد كبير من أساتذة ورؤساء أقسام القلب والأوعية الدموية بكليات الطب بجامعات مصر المختلفة وأعضاء الجمعية المصرية لتصلب الشرايين.

مناقشة عدد من القضايا الطبية المهمة المتعلقة بطب القلب

ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا الطبية الهامة المتعلقة بطب القلب والأوعية الدموية، وذلك من خلال جلسات علمية يتخللها مجموعة من المحاضرات المتخصصة وورش العمل، بخلاف الجلسة الافتتاحية، وتركز جلسات المؤتمر على مناقشة أبرز المستجدات في مجال طب القلب والأوعية الدموية.

كما يتناول الموتمر تبادل الخبرات بين الأطباء، والعمل على تدريب كوادر أطباء القلب، لخلق جيل جديد من شباب الأطباء يواكب أحدث ما توصل إليه العلم فى أمراض القلب والأوعية الدموية.