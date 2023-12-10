طلاب جامعة كفر الشيخ يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلى عدد كبير من طلاب جامعة كفر الشيخ، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول بلجان الوافدين، بهدف التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بمشاركة جمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

تجمع الطلاب الراغبين فى التصويت أمام مقر جامعة كفر الشيخ

وتجمع الطلاب الراغبين فى التصويت أمام مقر الجامعة، ثم التوجه إلى مقر اللجان الانتخابية، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه المشاركة التي تعزز روح الولاء والانتماء لديهم، والتي تؤكد قيم المشاركة الإيجابية والتفاعل المثمر مع الأحداث السياسية الجارية خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل، قام الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتفقد مقر لجان المغتربين، للاطمئنان على حُسن سير العملية الانتخابية، وأداء الطلاب المغتربين لحقهم الدستوري بسهولة ويُسر، مشيراً إلى أنّ الجامعة خصصت أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين؛ لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيس مصر، مناشدًا جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية، حيث أنّ المشاركة في الانتخابات تُعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

رئيس جامعة كفر الشيخ: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني وقومي

وأشار رئيس الجامعة، إلى حرص جامعة كفر الشيخ على تأهيل الطلاب، ليكونوا مواطنين صالحين ونافعين لمجتمعهم، وعلى وعى كامل بواجباتهم السياسية وحقوقهم الوطنية والدستورية، مؤكداً أنّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛ تُعد واجباً وطنياً، وقومياً، لابد من تأديته؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديمقراطية الحقيقية، على نحوٍ يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.