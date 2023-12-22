البيت الأبيض يعلن العمل على قرار جديد بشأن العدوان على قطاع غزة

في ظل تأجيل مستمر لقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، بسبب عدم الاتفاق على الصيغة النهائية للقرار، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار جديد بشأن غزة.

وخلال الأيام الماضية، قام مجلس الأمن بتأجيل مشروع القرار أكثر من مرة بهدف التوصل إلى شكل من أشكال وقف إطلاق النار، مع استمرار الجدل حول الصيغة النهائية للقرار، وتم تعديل القرار أكثر من مرة تجنبًا لعدم استخدام واشنطن حق الفيتو لإجهاض القرار، واستخدام لغة مخففة، تدعو لـ«تعليق» بدلًا من «وقف» الأعمال العدائية في غزة.

الولايات المتحدة تعترض على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

ومن بين النقاط التي تعترض عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إصدار القرار النهائي، هي الدعوات إلى مراقبة الأمم المتحدة للمساعدات التي تدخل قطاع غزة، حيث سيؤدي ذلك إبعاد سيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي على عملية المساعدات، إذ تراقب دولة الاحتلال في الوقت الحالي جميع المساعدات وشحنات الوقود التي تدخل غزة.