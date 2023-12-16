الولايات المتحدة توبخ الاحتلال الإسرائيلي.. ومخاوف من اتساع دائرة الحرب

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة هجمات خلال الشهرين الماضيين على الجيش اللبناني، ما أثار قلق إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن ووبخت القيادة الإسرائيلية بشدة، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

جيش الاحتلال يضرب لبنان

وضرب جيش الاحتلال مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر الماضي، بما في ذلك نيران الأسلحة الصغيرة والمدفعية والطائرات بدون طيار والمروحيات.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن أبلغت الاحتلال الإسرائيلي أن الضربات غير مقبولة، وذكر مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة تعتقد أن بعض تلك الضربات على الأقل كانت عرضية، وكانت موجهة بدلًا من ذلك إلى جماعة حزب الله اللبنانية التي تعمل أيضًا على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتضرب المواقع العسكرية الإسرائيلية، لكن المسؤول قال إن نية الضربات الأخرى كانت أقل وضوحًا، وربما لا يمارس المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضبط النفس الكافي.

محاولة احتواء الحرب

ولكن نطاق الحوادث، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أحبط المسؤولين الأمريكيين لأن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات المسلحة اللبنانية ستحتاج إلى أن تكون جزءًا من أي حل دبلوماسي نهائي بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان لتهدئة العنف الحالي، كما تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من أن الصراع بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة قد يتوسع إلى الشمال، ويعمل المسؤولون الأمريكيون مع لمحاولة احتواء الحرب.