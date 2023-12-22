منطقة آثار الكاب في أسوان.. حكاية مدينة قديمة بها مقبرة أحمس

في الضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة إدفو شمال أسوان، توجد واحدة من أبرز المناطق التاريخية في المحافظة وهي مدينة «الكاب»، التي تحتضن بقايا حضارة عريقة منذ العصور القديمة وحتى العصور البيزنطية.

تقول الباحثة الأثرية يسرا محمد إن تاريخ المنطقة لم يكن معروفًا جيدًا إلا بعد حفريات البعثة البلجيكية في عام 1937 رغم أهمية المنطقة في عصر الدولة القديمة، حيث تضم مقابر الدولة الوسطى وبقايا المباني والمعابد التي كانت مخصصة لعبادة «نخبت» ربة مصر العليا.

وتضيف الباحثة الأثرية لـ«الوطن» أن المنطقة بداخلها معبد بناه أمنحوتب الثالث في الصحراء ومقبرة أحمس الذي قاتل الهكسوس، وأسوار شاهقة بناها «نختنبو» ومعبد صخري بناه بطليموس الرابع، بالإضافة إلى العديد من التلال الأثرية الأخرى التي تشهد لعظمة هذه المنطقة.

أسعار تذاكر دخول منطقة آثار الكاب

وتشير إلى أن منطقة الكاب الأثرية تحتوي على العديد من المقابر والمعابد التي تعود لعصر الدولة الفرعونية القديمة حيث تحوي بيت الميلاد وبحيرة مقدسة وبقايا معبد لإله الحكمة تحوت والاله سوبك، بالإضافة إلى معبد بناه أمنحوتب الثالث في الصحراء.

وتنشر الوطن أسعار تذاكر دخول منطقة آثار الكاب في إدفو شمال أسوان ومواعيد الدخول وفقا لما حددته وزارة السياحة والآثار.

- 10 جنيهات للمصريين من غير الطلاب.

- 5 جنيهات للطلاب والطالبات المصريين.

- 60 جنيها للزائرين الأجانب.

- 30 جنيها للطلاب والطالبات الأجانب.

- مواعيد الدخول من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.