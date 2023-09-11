مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة دانيال

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة دانيال وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الحكومة الليبية، اليوم الاثنين، حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الفيضانات في ليبيا والناتجة عن عاصفة دانيال مدن شرق البلد، وفق ما أفادت به عدد من وسائل إعلامية ليبية.

وقالت الحكومة الليبية أن البلاد تعلن حداد لمدة 3 أيام تنكس خلالها الإعلام، خاصة بعد إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة، عقب سقوط أكثر من 150 قتيلا ومئات المفقودين، بسبب الفيضانات في ليبيا.