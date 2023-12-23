بدء تسلم ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعة الزقازيق اليوم

تبدأ النيابة الإدارية اليوم السبت في إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع دمنهور فقط من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

مكان تسليم ملفات وظيفة معاون نيابة ادارية

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

الهيئة أعلنت عن الوظيفة في 16 ديسمبر

أعلنت النيابة الإدارية، في 16 ديسمبر الجاري، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ونرصد لكم في السطور التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- اجتياز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو الكشف الطبي.