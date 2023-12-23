«عبير» فنانة شابة تدعم فلسطين بالرسم وتدمج الخضروات والفاكهة في لوحاتها

اختارت الشابة عبير يونس ابنة الـ22 ربيعًا أن يكون لها بصمة فنية خاصة، بتصميم الرسومات من الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية، وساعدها ذلك على اكتساب الخبرة، وتنمية ذوقها في الرسم بالفحم والرصاص وألوان الزيت والقهوة، منذ الطفولة.

توأم عبير دعمها في مسيرة الفن التشكيلي

تقول عبير لـ«الوطن» إنها تخرجت في كلية التجارة، ولمست الموهبة الفنية منذ طفولتها، فحاولت إخراجها للنور، ودعمتها أسرتها بمشاركاتها في العديد من المسابقات الفنية، لإثقال موهبتها، معلقة: «أكبر دعم لي كان من أختي التوأم، ثمّ أسرتي وأصدقائي دفعوني أكمل».

تتابع «عبير» أنّها بدأت تتمرن على الفن التشكيلي لتتمرس أكثر، لافتة إلى تميزها في الرسم بالفحم، الرصاص والجاف والزيت وكذلك الرسم بالقهوة، بالإضافة إلى تميزها في الخط العربي وفن الشخابيط، معلقة: «خضت سنوات عديدة في الرسم والتمرين على ثقل الموهبة، حتى تمكنت أكثر من ذي قبل».

عبير تدعم قضية فلسطين بالفن التشكيلي

لم تقف عبير عند الهواية الفنية، بل استخدمت الفن في التضامن مع أهل غزة ودعم قضية فلسطين، على طريقتها الخاصة، من خلال استخدام الرسوم خاصتها، معلقة: «الفن طول عمره يستخدم لدعم القضايا أو نبذ الأعراف، غير السوسة والقيم الهادمة للمجتمعات، فاستخدمت فني لدعم فلسطين وأهلنا برسومات تعبر عن ذلك».

مشاركات عبير في معارض ومسابقات فنية

وعن مشاركات عبير في الفنون، توضح أنها شاركت في مسابقات ومعارض فنية مختلفة مثل معرض طيف ومعرض ألوان 14، ومسابقة فنية لدعم الشباب، وحصدت شهادات تقدير من المشاركات التي ساهمت بها، فضلا عن مشاركات لها بجامعة المنصورة بمسابقات فنية.

أمنيتها المشاركة في معارض دولية

وتختتم بأنها تتمنى صنع لوحاتها في قصور الثقافة، وأن تزين بها الجدران في الأماكن والمواقع الثقافية والفنية، كما تتمنى المشاركة في معارض دولية.