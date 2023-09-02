ناقد: الفن التشكيلي يزدهر في الجمهورية الجديدة وعلينا تنظيمه بشكل أكبر

أكد الدكتور طارق عبد العزيز، الناقد التشكيلي، على حالة الزخم بمعارض الفن التشكيلي في مصر، لافتا إلى أنه يتم عرض العديد من الأعمال، وهناك قاعات بأعداد كبيرة لعرض هذه الأعمال، لدرجة أنك قد تجد 10 معارض للفن التشكيلي بحي الزمالك يمكن زيارتها في الوقت نفسه.

معارض الفن التشكيلي في مصر

وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحاته لبرنامج «العاشرة»، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن دار الأوبرا المصرية أيضا تشهد حالة زخم من ناحية «الفن التشكيلي»، موصيا بضرورة نشر بعض التنظيم بمعارض الفن التشكيلي.

تنظيم معارض الفن التشكيلي

وتابع الناقد التشكيلي، بأنه يمكن تنظيم معارض من هذا النوع من الفن، عبر عقد لجان، يكون دورها مراجعة أعمال الفنان، الذي يرغب في إقامة معرضه أو حتى المشاركة بأعماله في أحد المعارض، للوقوف على مدى صلاحيتها للعرض أمام الجمهور من الناحية الفنية أم لا، وهل يمكنه المشاركة بمعرض أو قاعة كبيرة مثل قاعة «صلاح طاهر» على سبيل المثال بدار الأوبرا، مشيرا إلى أنَّ هناك قاعات في مصر تعرض لأنصاف الفنانين.

واستطرد «عبد العزيز» قائلا «ليس كل فنان تصلح أعماله للعرض بالقاعات الكبرى بدون مساس بمبدأ حرية الإبداع، ولكن عند زيارتي لقاعة رئيسية أو مهمة لابد من رؤية أعمال تحمل رسائل فنية وتوصيل عمل فني وإبداعي للجمهور المتلقي».

الفن التشكيلي

ويشهد الفن التشكيلي في مصر في الوقت الحالي، توسعا في إنشاء قاعات الفن، ما يعد ظاهرة إيجابية تدل على رواج سوق هذا النوع من الفنون وازدهاره داخل مصر، وأعداد كبيرة تمارس هذا النوع من الفن وتهتم بعرضه وتسويقه في الداخل والخارج.