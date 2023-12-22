أفادت القناة 11 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للمرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس الأمن قرارًا جديدًا يتعلق بتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية.

وذكرت القناة 11 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنهاء العملية البرية بقطاع غزة، وتقليص عدد القوات وأيضًا تشكيل منطقة عازلة، يمكن من خلالها تنفيذ هجمات مركزة ضمن عملياتها العسكرية بقطاع غزة.

هآرتس: تغييرات عديدة في شهر يناير

وبحسب ما أكدته صحيفة «هآرتس» العبرية، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم في شهر يناير المقبل بتغييرات مرتبطة بإعادة انتشار الجنود وتسريح عدد من جنود الاحتياط، نتيجة الضغط الكبير الذي يعيشه الجنود الموجودون حاليًا في غزة، والعبء الاقتصادي.

جيش الاحتلال يزعم تدمير أنفاق الفصائل الفلسطينية التي استخدمت في 7 أكتوبر

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، زعم أنه تم تدمير الأنفاق التي استخدمتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر بالمتفجرات.