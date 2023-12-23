تفاصيل فرض «فيفا» غرامة مالية على النادي الأهلي

رغم الحصول على برونزية المونديال، «فيفا» وقع غرامة مالية على النادي الأهلي المصري.

تسببت البطاقات الصفراء لكل من علي معلول، لاعب الأهلي، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في غرامات مالية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد المارد الأحمر، حسب لائحة بطولة كأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة حصول محمد الشناوي على بطاقة صفراء، بداعي إهدار الوقت، وكذلك الدولي التونسي علي معلول، بعد خلع قميصه، عقب تسجيله هدفا رائعا في نهاية المباراة.

6 بطاقات صفراء للأهلي في كأس العالمووصل النادي الأهلي لـ6 بطاقات صفراء في البطولة، بحسب موقع «فيفا»، بعد الحصول على بطاقة صفراء أمام الاتحاد، ومن ثم 3 بطاقات أمام فلومينينسي، وبطاقة حمراء وحيدة، وبطاقتين صفراويتين أمام أوراوا.

وبحسب لائحة بطولة كأس العالم للأندية، يغرم كل نادٍ 10 آلاف فرانك، حال الحصول على بطاقة صفراء، والتغريم بـ20 ألف فرانك حال الحصول على بطاقة حمراء، وهو ما حدث في حالة موديست، لاعب الأهلي، خلال مباراة اتحاد جدة بربع النهائي.