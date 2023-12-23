كاتب صحفي: قطاع غزة يعاني أزمة إنسانية طاحنة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت من قبل قرارين مهمين هما وقف قصف قطاع غزة، بالإضافة إلى حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهو ما حظي بتصويت 173 دولة وهو القرار الأخير، أما القرار الأول فقد حظي بتصويت 153 دولة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة عكس قرار مجلس الأمن الدولي

وأضاف الكاتب الصحفي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة عكس قرار مجلس الأمن الدولي الذي يكون ملزما لإسرائيل».

قطاع غزة يعاني أزمة إنسانية طاحنة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة

وتابع الكاتب الصحفي ، أنّ قطاع غزة يعاني أزمة إنسانية طاحنة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقارب 80 يوما، والقطاع محاصر بشكل كامل في ظل تواجد القوات الإسرائيلية، كما انقطعت الكهرباء بنسبة تزيد عن 99%، كما توقفت معظم المستشفيات عن العمل، كما أن القطاع يفتقر إلى المياه، بالإضافة إلى التهجير المستمر ما أدى إلى تعرض السكان المدنيين لحالات تفشي الأمراض وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية للوضع المأساوي في قطاع غزة.