«غزة أخرى في جنين».. جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي تمتد إلى الضفة الغربية

تتجه أنظار العالم إلى قطاع غزة نتيجة الانتهاكات التي يشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والحصار والقصف المستمر على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر، وخلق أكثر من 20 ألف شهيد، لكن هناك في جنين شمال الضفة الغربية، تصول وتجول قوات الاحتلال الإسرائيلي في غفلة عن أعين العالم.

وشهدت مدينة ومخيم جنين اقتحامات متكررة خلال الأيام الماضية، آخرها كان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إذ أكد شهود العيان أن عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بجانب جرافة D9، اقتحمت مدينة ومخيم جنين، ودارت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الجيش، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات الاحتلال اقتحمت المنازل في جنين

كما أفاد عدد من شهود العيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنازل في مخيم جنين، وضربت الأهالي وعبثوا بالمنازل، وظهر الجنود في فيديو منتشر وهم يأكلون ويدخنون ويسخرون من الفلسطينيين، بينما ظهر الأهالي وهم مقيدون بالحبال لا يستطيعون الحركة.

انقطاع الكهرباء عن أحياء جنين

وانقطعت الكهرباء عن مدينة ومخيم جنين والعديد من الأحياء في المدينة، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال، كما تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، كما انتشرت القناصة على أسطح البنايات المطلة على مخيم المدينة.

12 أكتوبر.. اقتحام جنين للمرة الأولى

وكانت أول مرة اقتحمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين 12 أكتوبر، أي بعد أيام قليلة من عملية طوفان الأقصى، وبعدها، بدأت سلسلة مستمرة من عمليات الاقتحام، تخللها مئات الاعتقالات، وتدمير للبنية التحتية، حيث تقوم الجرافات بتدمير الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحفي.

أهمية جنين للاحتلال الإسرائيلي؟

ويرى الاحتلال الإسرائيلي، أن جنين هي أحد أبرز معاقل الفصائل الفلسطينية ونقطة لانطلاق العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المُحتلة، بحسب القناة «السابعة» الإسرائيلية، واستطاعت الفصائل تنفيذ عمدة كمائن لقوات الاحتلال في جنين، أوقعت عشرات الضحايا من الجنود.

أمطار شديدة في جنين

وتعرض مخيم جنين أمس لأمطار شديدة أيضًا نتيجة تعرضها لمنخفض جوي تشهده دولة فلسطين، ونتيجة جرافات الاحتلال الإسرائيلي التي تدمر شوارع جنين وتدمير للبنية التحتية، تعرضت الشوارع للغرق وتراكم برك المياه، مما شل الحركة في جنين تمامًا.