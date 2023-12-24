المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء.. بينها تسديد رسوم الفحص

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عددًا من الضوابط بشأن المستندات المطلوبة للتصالح على المباني، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة المصرية، حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، التي جاءت كالتالي:

1- يقدم الشخص الذي يرغب في التصالح على مخالفات البناء، صورة من بطاقة الرقم القومي المُكونة من 14 رقمًا.

2- تُقدم الوثائق كافة التي تثبت علاقة الشخص المُتقدم بطلب التصالح، بالمبنى المخالف، الذي يرغب في التصالح عنه.

3- يقدم الشخص الذي يرغب في التصالح على مخالفات البناء، المستندات التي تفيد أنّ المبنى قد أُقيم بالفعل قبل إصدار الدولة لقانون التصالح.

تسديد رسوم فحص طلب التصالح

4- يُقدم الشخص الراغب في التصالح على مخالفات البناء، الوصل الذي يؤكد تسديده للرسوم المحددة لفحص الطلب المقدم بالتصالح.

5- يستطيع الشخص، الحصول على مستند رسمي يفيد بتقدمه بطلب التصالح لاستخدامه في المحكمة.

6- يساعد هذا المستند على تأجيل النظر في أي دعوى تتعلق بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لها.