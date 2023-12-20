60 يوما.. مدة البت في التظلم على قانون التصالح بمخالفات البناء

تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ القرار الذي صدق عليه رئيس الجمهورية الخاص بقانون التصالح على مخالفات البناء، وخلال ذلك نرصد المدة التي يتم فيها البت في التظلم المقدم من قبل المواطنين على التصالح.

60 يوما للبت في التظلم

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مدة للبت في التظلمات التي تم تقديمها للنظر فيها، حيث تقوم اللجنة بالبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه.

ويخطر مقدم الطلب على التصالح بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى حسبما تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

وحسب ما حدد قانون التصالح على مخالفات البناء وفق المادة رقم 14 هناك حالتين يتم التظلم عليهم فقط، وهي أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم على قرار الرفض على التصالح أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وهناك لجنة أو أكثر تختص بنظر التظلمات ويتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة في مقر الجهة الإدارية المختصة وتتكون من مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن مدة 10 سنوات واستشاري متخصص في الهندسة المدنية خبرته لا تقل عن 5 سنوات، ومقيدين في نقابة المهندسين.

وجاء ذلك كله بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لبدء التطبيق على أنحاء الجمهورية.