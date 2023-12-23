تخريج دورة تدريبية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") احتفالاً بمناسبة انتهاء فعاليات فرقة (حماية المدنيين بمناطق الصراع) والتى عقدت بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال الفترة من 25/11/2023، وحتى 21/12/2023، للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بمشاركة (24) متدربا يمثلون (14) دولة إفريقية.

حضر الحفل مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام" حيث نقل لهم مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة - خلال كلمته التي ألقاها ، تحيات محمود توفيق وزير الداخلية ، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً حرص الوزارة ، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية ، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية ، تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة ، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى ، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرون، إضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

يأتى ذلك اتساقاً مع استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة ، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية ، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى ، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق .