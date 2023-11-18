أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي، لعدد من ضباط الوزارة.

وتضمن البرنامج التدريبي (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولي – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات احترام القانون الدولي الإنساني)، كما تضمن البرنامج التدريب على مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

ويأتي ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية، دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.