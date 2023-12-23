فيضانات جارفة تقتل 4 أطفال سوريين في شمال لبنان (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة في شمال لبنان، على مدار يومي الجمعة والسبت، في غرق العديد من الشوارع بالمياه، وحدوث انهيارات في عدد من المنازل المتصدعة، مما أسفر عن وقوع ضحايا في شمال البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مصرع 4 أطفال سوريين في «زغرتا»

وأكدت مصادر وتقارير إعلامية مصرع 4 أطفال على الأقل، من إحدى العائلات السورية، في منطقة «مزيارة» بقضاء «زغرتا»، شمال لبنان، جراء انهيار سقف الغرفة التي كانوا يتواجدون فيها، فيما تمكن الوالدان والابن البكر من النجاة بأرواحهم.

ووفقًا لمصدر في الدفاع المدني، فقد عثر على الجثة الأخيرة من بين الضحايا الأربعة، قبل ظهر اليوم السبت، مشيراً إلى أن انهيار الغرفة جاء نتيجة الأمطار الغزيرة، التي غمرت الشوارع وسيارات المواطنين، وحتى آليات الدفاع المدني التي تحركت لتقديم المساعدة للمواطنين، لم تسلم من تأثيرات الأمطار.

تراكم مياه الأمطار على مداخل بيروت

وتراكمت مياه الأمطار عند مدخل العاصمة بيروت، من الجهة الشمالية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور، وعلق المواطنون في سياراتهم تحت هطول الأمطار الغزيرة حتى وقت متأخر من الليل.

وقامت فرق الدفاع المدني بتنفيذ مهام متنوعة، بما في ذلك إنقاذ المواطنين الذين علقوا داخل سياراتهم ومنازلهم وفي أماكن السهر بسبب السيول، وسحب السيارات وإزالة الأتربة والصخور عن الطرق، وتصريف المياه من داخل المنازل والمستودعات، وتسببت غزارة الأمطار التي هطلت منذ ظهر أمس الجمعة في العديد من المناطق في فيضانات.

واستخدمت فرق الدفاع المدني جرافة لفتح الطريق وإنقاذ المواطنين الذين علقوا داخل سياراتهم بعد ارتفاع منسوب مياه نهر بيروت الذي يصب قرب المرفأ.