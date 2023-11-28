فيضانات الفلبين تنهي حياة 5 أشخاص وتجبر 370 ألفا على النزوح

أسفرت فيضانات ضربت مناطق واسعة من جزيرة سامار غرب الفلبين عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، فيما أجلت السلطات 370 ألف شخص هناك، وفر أكثر من 61 ألفا من منازلهم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فليبنية.

فيضانات الفلبين أثرت على أكثر من مليون شخص

وأعلنت صحيفة «إنكويرر» الفلبينية أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار في جزيرة سامار، أثرت على أكثر من مليون شخص، وتتوقع السلطات استغراق عودة الحياة الطبييعة إلى الجزيرة بعد الفيضانات ما بين شهر إلى 3 أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وارتفع منسوب المياه عدة أمتار، بمدينة كاتارمان، ما أدى إلى غمر المنازل والطرق والمنشآت لتعزيز الخط الساحلي، فيما أشارت تقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي لحقت بالبنية التحتية في الجزيرة الفلبينية، تقدر بنحو 515 مليون بيزو فلبيني «حوالي 9.3 مليون دولار أمريكي».