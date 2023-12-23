وسائل إعلام رسمية: تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

أكدت مصادر إعلامية رسمية في العاصمة اللبنانية بيروت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن موجة جديدة من القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، حيث استهدف منطقة «رأس الظهر»، غرب بلدة «⁧‫ميس الجبل»،‬⁩ بمحافظة النبطية، بقصف مدفعي مركز وعنيف.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في بيروت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت قذائف فوسفورية على منطقة «طوفا»، في بلدة «ميس الجبل».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن «حزب الله»، استهداف مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في «تلة الطيحات، وجبل نذر، وبياض بليدا وبركة ريشا»، قرب الحدود مع جنوب لبنان، بالأسلحة المناسبة، وفقاً لما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

كما أعلن «حزب الله» مقتل اثنين من قواته، أحدهما يدعى علي حسين حرب جعفر، والآخر حسن عبد النبي طليس صالح، من بلدتي «يارون» و«بريتال»، جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء اليوم السبت.