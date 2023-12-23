أستاذ علوم سياسية: العالم أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني

كشف الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، عن آخر تطورات الأحداث فيما يتعلق بشأن الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، والتي ألقت بتداعياتها على أنحاء مختلفة من العالم.

وقال أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت: «نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني» وأضاف أن المفاوضات ستكون الحل النهائي للأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن لن تكون في المرحلة الحالية كما ينتظر الجميع.

وأوضح «قناة» أنه يمكن قراءة «السياسة الخارجية الأمريكية المتخبطة» في أكثر من ملف دولي، منها الملف الأوكراني، وملف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أنه حتي اليوم، هناك تورط واضح للولايات المتحدة في مغامراتها وتوظيفها السياسي والدولي على مدار الـ18 شهراً الماضية، «لذلك نحن أمام مراحل متعددة من الصراع».