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بايدن يتوعد بوتين: لن نسمح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا

كتب:

شريف سليمان
08:10 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الشعب الأوكراني، وحلفاءه الغربيين، لن يسمحوا لروسيا بالانتصار عليه في الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن الأوكرانيين تمكنوا من هزيمة طموحات الرئيس الروسي، فلايمير بوتين، للسيطرة على بلاده.

وأضاف «بايدن»، في مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء: «عملنا مع الشركاء والحلفاء لدعم الشعب الأوكراني، وتكلمت مع القادة الأوروبيين، وهم إلى جانبنا وجانب أوكرانيا».

وتابع الرئيس الأمريكي: «لا أريد سحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، لأن بوتين لو سيطر عليها لن يتوقف، بل سيستمر، وقال ذلك بوضوح، ولو استمر بوتين وهاجم دولة في حلف شمال الأطلسي، سنكون ملتزمين بالدفاع عن أراضينا، وعندها سنضطر إلى إرسال قوات أمريكية، تحارب القوات الروسية».

وواصل «بايدن» قائلاً: «نؤكد التزامنا بالدفاع عن أوكرانيا ودعمها عسكرياً، ولن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا، وهذا من مصلحة أمريكا القوية، والشركاء والحلفاء، ولا يمكننا اللعب بأمننا القومي».

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