الصحفي معتز عزايزة يتخطى جو بايدن في عدد متابعيه على إنستجرام.. رقم خيالي

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع عزة، التي شنها الاحتلال الإسرئيلي، زاع صيت الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة وأصبح محل اهتمام الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتوثيقه أحداثا في غزة بعدسة كاميرته محاولا نقلها للعالم ليبرز مدى الجرائم التي يحدثها العدوان الإسرئيلي.

معتز عزايزة يتخطى جو بايدن

مقاطع فيديو وصور عديدة ينشرها الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» من يوم لأخر، الأمر الذي جعل الكثيرون يحرصون على متابعته لدرجة أنه تخطى رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، في عدد المتابعين ووصل عدد متابعيه 17.4 مليون، في حين يتابع بايدن 17.2 مليون.

احتل الصحفي الفلسطيني مكانة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقطع فيديو على صفحته بـ«انستجرام»، بعد تعرض أسرته للقصف في دير البلح، ما أدى إلى استشهادهم وكانت تسيطر عليه علامات الحزن والصدمة.

أصبح معتز عزايزة من أشهر الصحفيين الفلسطينين في تغطية الأحداث التي تمر بها غزة، فدائما ما يحرص على نشر فيديوهات وصور الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرئيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي.

المشاهد التي وثقها المصور الفلسطيني

مشاهد مأساوية عديدة وثقها الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة بعدسة الكاميرا، أبرزها لحظة التقاطه الصور مع لعبته في منزله بعد تعرضه للقصف، كما وثق لحظة نزوح أهالي عزة إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى توثيقه لما يحدث في المستشفيات التي قصفها الاحتلال الإسرئيلي بغاراته الجوية.

معتز عزايزة هو مصور فوتوجرافي فلسطيني، ومتطوع باللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أنه لا يعمل لصالح أي وكالة إخبارية أو جماعة أو هيئة ، فهو مصور حر يوثق الأحداث بعدسة كاميرته.