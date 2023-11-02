معتز عزايزة: الحرب الحالية على قطاع غزة تعد الأكثر عدوانية وشراسة

قال معتز عزايزة، صحفي ومصور فلسطيني، إنها ليست المرة الأولى له لتصوير وتغطية التصعيد الإسرائيلي وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يعي الحروب على غزة منذ عام 2008 حتى عام 2014 ولكن لم يستطع تغطيتها بسبب صغر سنه فضلا عن عدم امتلاكه لكاميرا خلال تلك الفترة.

كان متطوعا في الهلال الأحمر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية شيرين عفت عبر فضائية «DMC»، أنه دخل الجامعة عام 2016، وفي العام التالي 2017 بدأ مشواره، إذ كان متطوعا في الهلال الأحمر الفلسطيني وعضو في الفريق الوطني للاستجابة في الكوارث، وكان يمتلك كاميرا خاصة به ولكنه لم يكن يغطي الأحداث بشكل احترافي مقارنة بتلك الأيام الحالية.

وتابع، أن الحرب الآن في غزة تختلف كثيرا كونها عدوانية وشرسة أكثر، فمثلا الحروب الماضية كان يستشهد حوالي من 10 إلى 30 شخصا يوميا، لكن المعدل الحالي مرتفع للغاية إذ سقط حوالي 500 شهيد أمس بضربة واحدة في منطقة واحدة، موضحا أنه لأول مرة يشهد تشريد الفلسطينيين على أرض الواقع.