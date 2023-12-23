جيش الاحتلال يعترف بمقتل 5 ضباط بينهم قائد في لواء «ناحال» بمعارك غزة

تحت عنوان «سمح بالنشر» نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء اليوم السبت، مقتل 5 جنود، منهم قائد لواء في المعارك التي تجري في قطاع غزة.

مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك غزة

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابطاً في لواء «ناحال»، وهو النقيب «أوشري موشية بوتشاك»، 22 سنة، قتل خلال الاشتباكات مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية، في شمال قطاع غزة أمس الجمعة.

كما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل الرقيب «نير رافائيل كنعانيان»، 20 سنة، من «بيت كيشيت، والرقيب «بيرهانو كاسي»، 22 سنة، من «بيت شيمش»، وكلاهما يخدمان في دورية «جفعاتي»، وقتلا يوم الجمعة في معركة جنوب قطاع غزة.

كما قتل أمس القائم بأعمال الرائد «شاي تيرمين»، 26 سنة، من «ماش بينا»، والرقيب بالوكالة «ألكسندر سبيتز»، 41 سنة، من «كرميئيل»، وكلاهما ضابطان في كتيبة «رأس الحربة 6623»، وقتلا في معركة جنوب قطاع غزة.

إصابة 5 جنود آخرين

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن خمسة جنود آخرين، من وحدة الاستطلاع التابعة للواء «جفعاتي»، أصيبوا بجروح خطيرة في المعركة التي قُتل فيها «كنعانيان وكاسي» في جنوب غزة.

منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، قُتل نحو 477 جنديًا إسرائيليًا، سقط منهم 144 منهم منذ بداية العملية البرية في غزة في 17 أكتوبر.