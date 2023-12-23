نتائج أعمال قياسية لـ«الأهلي المصري» في أول 9 أشهر من 2023

حقّق البنك الأهلى المصرى، برئاسة هشام عكاشة، طفرة فى نتائج أعماله خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2023، حيث ارتفع صافى الأرباح المجمّعة إلى 2.77 مليار جنيه، مقارنة بـ1.42 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022، بمعدل نمو 95%.

ارتفع صافى الأرباح المجمّعة إلى 2.77 مليار جنيه و18.7% نمواً فى محفظة القروض

وارتفع صافى الأرباح المستقلة للبنك لتُسجل 2.76 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من العام الحالى، مقارنة بـ1.39 مليار جنيه بالفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل نمو 98.5%.

وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية للبنك فقد ارتفع إجمالى أصول البنك لتُسجل 107.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 85.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو 25.9%.

وسجّل إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء معدل نمو خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى 18.7%، لتُسجل 63.95 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 53.87 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت محفظة ودائع العملاء، حيث بلغت 84.05 مليار بنهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ69.78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 20.4%.

وارتفعت حقوق الملكية والعائد عليها إلى 12.88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 10.66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، ليُسجل بذلك معدل نمو بلغ 20.8%.