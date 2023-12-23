عاجل.. سبب وفاة المدير الإداري للترسانة.. «سقط في ملعب المباراة»

حالة شديدة من الحزن سيطرت على كل لاعبي نادي الترسانة وجهازه الفني، عقب وفاة وفاة ياسر حسن المدير الإداري، في أثناء تواجده بالحافلة واحتفاله بالفوز على غزل المحلة، لتتحول فرحة الفوز إلى حزن شديد.. فما سبب وفاته.

سبب وفاة المدير الإداري للترسانة

وأعلن مدير الكرة بنادي الترسانة فهيم عمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفاة ياسر حسن، المدير الإداري بالنادي، عقب مباراة غزل المحلة في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، التي أُقيمت مساء اليوم، التي انتهت لصالح «الشواكيش» بهدفين دون رد، لافتًا إلى أن ياسر حسن توفيَّ على إثر إصابته بـ سكتة قلبية.

وأضاف مدير الكرة بنادي الترسانة: «بعد الفوز اليوم في مباراة غزل المحلة، كان هناك حالة من الفرح الكبيرة، تسيطر على الجميع، وفوجئنا خلال تواجدنا في الأتوبيس بوفاة ياسر حسن بسكتة قلبية»، وأنه تم نقل ياسر حسن، المدير الإداري بالنادي لأحد المستشفيات، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

فوز الترسانة على غزل المحلة

جدير بالذكر أن فريق الترسانة بقيادة حسين شكري، فاز على غزل المحلة بقيادة حسام عبدالعال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر موسم 2023-2024.