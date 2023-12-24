نجوم الفن يواسون المذيعة أروى في وفاة والدها.. «ربنا يصبرك»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة المذيعة أروى في وفاة والدها، والذي أعلنت وفاته عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صباح أمس.

وفاة والد المذيعة أروى

وكتبت أروى قائلة: «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران».

نجوم الفن يواسون أروى

وانهالت تعليقات نجوم الفن على منشور أروى، والتي جاءت كالتالي:

علقت أسماء لمنور قائلة: «البقاء لله ألهمكم الله الصبر والسلوان وعظم أجركم».

وقالت نادين الراسي: «يا حبيبتي الله يعطيكم الصبر، ويرحموا آمين يا رب بهذا الشهر المبارك».

وواستها مروة ناجي قائلة: «البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء».

وقالت دنيا عبدالعزيز: «البقاء لله.. ربنا يصبرك».