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هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟.. «قانوني» يجيب

كتب:

محمد أباظة
08:59 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
مخالفات البناء

مخالفات البناء

التصالح على مخالفات البناء، من القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة أوضاع مبانيهم المخالفة وتقنينها، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية في عدد الإثنين الماضي.

من بين الأسئلة التي تشغل بال البعض فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء، هو هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟، وهو ما يجيب عنه القانون رقم 187 لسنة 2023، ويوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.

التصالح على مخالفات البناء

قال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنّ المادة رقم 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء، نصت على أنّ إمكانية توصيل المرافق للعقارات تكون بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال.

وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أنّ الجهات القائمة على المرافق تشترط حال رفض التصالح حال كانت المرافق موصلة بالفعل، بحرمان المشترك من أي دعم مقابل الاستهلاك.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.