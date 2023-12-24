مصرع تجار مخدرات وسلاح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تضم (11 عنصرا إجراميا شديد الخطورة - سبق الحكم على عدد منهم في قضايا سلاح ناري ومخدرات)، متخذين من منطقة زراعية متاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع 7 منهم، وضبط الآخرين، وعُثر بحوزتهم على (5 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 20 كيلوجراما لمخدر البانجو – 2 كيلوجرام لمخدر الهيروين – 3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 دراجات نارية – 2 مركبة توك توك بدون لوحات معدنية).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.