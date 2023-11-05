القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 35 مليون جنيه في الدقهلية
كتب:
محمد بركات
07:44 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الداخلية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بــ (شراء العقارات وسيارة).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ35 مليون جنيه تقريبا.