رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 35 مليون جنيه في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
07:44 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الداخلية

الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بــ (شراء العقارات وسيارة).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ35 مليون جنيه تقريبا.

 

اقرأ المزيد:

رمضان عبد المعز: ما زال الجميع يتألم لما يجري على أرض فلسطين

«مسافة السكة لأهالينا في فلسطين».. التحالف الوطني مستمر في مساعدة أهل غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: سياسات دموية للمحتل بحق شعب فلسطين

هالة صدقي تجمع تبرعات من صناع عمل فيلم «كتف قانوني» لصالح أهل فلسطين

«حياة كريمة» تحدد خطوات وكيفية التبرع لأهالي فلسطين.. اعرفها

«البحوث الإسلامية» ينظم معرضا للكتاب بعنوان: «فلسطين.. الكرامة والصمود»

قوافل «الداخلية» تستخرج 11 ألف بطاقة شخصية لمواطنين في منازلهم

«الداخلية»: ضبط مالك مزرعة هارب من 24 سنة سجنا

«الداخلية»: إجراءات لتيسير الخدمات المقدمة لذوي الهمم في الجوازات

«الداخلية» تنظم دورات تدريبية لعدد من كوادرها المعنيين بحقوق الإنسان

«الداخلية»: القبض على المتهمين باحتجاز طفل وتعذيبه في الجيزة

عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية.. اعرف كيفية التقديم في قرعة 2024

«الداخلية»: حملات للتوعية بمخاطر المخدرات في عدد من المدارس

«الداخلية»: ضبط 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 350 مليون جنيه في البحر الأحمر

الليلة.. "تيم سباستيان" يبدأ الموسم الثاني من مناظراته حول الربيع العربي
بقلم محمد بركات