القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 35 مليون جنيه في الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بــ (شراء العقارات وسيارة).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ35 مليون جنيه تقريبا.