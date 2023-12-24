تظاهرات تركية تدعو لوقف العدوان على غزة وإنقاذ الوضع الإنساني

كشف عمر أحمد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل التظاهرات التركية الداعية إلى وقف العدوان على قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، مؤكدًا أنّ الأتراك يعبرون عن غضبهم ويطالبون بوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، إنّ تركيا تشهد أكبر مظاهرة شعبية خرجت من تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا: «يمكن القول إنّ هناك عشرات الآلاف من المواطنين لا يزالون يتدفقون إلى ميدان أناضولو وسط أنقرة، والكثير من المواطنين يحملون الأعلام الفلسطينية والتركية».

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «الشارع التركي غاضب بشدة بسبب استمرار المجازر الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أضيف إليها خلال اليومين الماضيين سقوط شهداء أتراك في شمال العراق، وهو ما زاد الغضب، لأن الأتراك يعتقدون أنّ إسرائيل هي التي تقف وراء هذه الهجمات».