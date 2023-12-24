«فتح»: هدنة محتملة في غزة.. ونتواصل مع مصر لتوحيد الصف الفلسطيني

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، إنّ ثمّة هدنة محتملة في قطاع غزة، حيث تبذل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصارى جهدها لاسترجاع المحتجزين في القطاع، موضحا أنّ تصريحات إسرائيل بشأن استمرار العدوان على قطاع غزة بمثابة جريمة حرب تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف متحدث حركة فتح، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: «ندعم الإجراءات الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، مؤكدا أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.

وتابع دولة، أنّ هناك ما يمكن البناء عليه من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، حيث يتم التواصل مع مصر والأصدقاء وصولا إلى وحدة الصف الفلسطيني، وهي السبيل الوحيد لتحقيق إنجاز حقيقي بالقضية الفلسطينية.