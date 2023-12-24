«الشيوخ» يحيل طلب التوسع في إنشاء مناطق صناعية بـ«اقتصادية السويس» إلى لجنة برلمانية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلي لجنة برلمانية مشتركة الاقتصادية والمالية والمشروعات، وذلك لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة البرلمانية اليوم، ويواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته البرلمانية غدا الاثنين.