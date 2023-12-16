رئيس مجلس الشيوخ ينعى أمير الكويت: صاحب مسيرة ثرية سيتذكرها الجميع

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي توفى اليوم السبت.

وتقدم «عبدالرازق» في بيان باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للأشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا؛ في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده و للامة العربية والإسلامية من جهد، وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.