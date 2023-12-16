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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس مجلس الشيوخ ينعى أمير الكويت: صاحب مسيرة ثرية سيتذكرها الجميع

كتب:

حسام أبو غزالة
03:01 م | السبت 16 ديسمبر 2023
رئيس مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي توفى اليوم السبت.

وتقدم «عبدالرازق» في بيان باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للأشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا؛ في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده و للامة العربية والإسلامية من جهد، وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

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