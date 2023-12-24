خبيرة تجميل تقدم خلطة سحرية لمنع تساقط الشعر (فيديو)

شرحت أمنية طاهر، خبيرة التجميل، علاج تساقط الشعر، للتقليل من المعاناة التي يعاني منها الأشخاص الذين يتعرضون لفراغات الشعر، أن الوصفات جميعها من الأعشاب الطبيعية والتي تمنع التساقط بأسهل طريقة وفي وقت بسيط.

الوصفة مكونة من الأعشاب

وأوضحت خبيرة التجميل خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأحد، أن هناك وصفة سحرية مكونة من القرنفل والروز ماري، وعشبة الكاري، وخل، لافتة إلى أن وقت عمل تلك الوصفة، يجب وضع القرنفل على مياه ساخنة، ثم الروز ماري، ثم الكاري الورق الأخضر، ثم خلطة مكونة من البلح ونبات السدر، ثم وضعها على النار وتركها لتغلي جيدًا، ثم تغطيتها وتركها لمدة 24 ساعة، ويتم تصفيتها لاستخدام المياه التي استخرجت منها.

فوائد كبيرة للشعر

وتابعت: «أنه عند استخدام تلك الخلطة، من الممكن خلطه بالإسبراي، لأن هذه المجموعة بها فوائد كبيرة للشعر، وتجعل الشعر ثقيلًا لأن الكاري فيه فيتامين B».