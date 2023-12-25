اليوم سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعتي المنوفية شبين والسادات

تستقبل النيابة الإدارية، اليوم، خريجي كلية الحقوق، جامعتي المنوفية شبين وجامعة السادات، ويشترط في المتقدمين إتمام عملية التسجيل الإلكتروني، التي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

مكان تسليم الملفات

وحددت هيئة النيابة الإدارية المقر الرئيسي لها في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، منفذاً لتسليم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023، من خريجي مختلف كليات الحقوق.

ملء الملفات

ويقوم المتقدم للوظيفة، بملء الملف وما يحويه من وثائق مثل القيد العائلي وبيانات المتقدم وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.

وبعد ملء الوثائق يسلم الملف لهيئة النيابة الإدارية في نفس المكان الذي تسلم المرشح فيه الملف، وفقًا للتوقيتات التي تحددها الهيئة لاحقا.

المقابلات الشخصية

وتحدد هيئة النيابة الإدراية موعدًا للمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظيفة وهي أول خطوات التعيين في الوظيفة إذا اجتاز المرشح المقابلة التي تجرى بمقر الهيئة برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية.

صدور قرار التعيين

وحال اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية تقوم الهيئة بطلب التحريات الأمنية للمتقدم للتأكد من مدى صلاحيته لشغل الوظيفة ويليها الكشف الطبي ثم صدور القرار الجمهوري تعيين المتقدم الذي اجتاز كافة الاختبارات والكشوف الطبية.