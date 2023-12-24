عشرات الشهداء والجرحى في غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي بغزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم «المغازي»، وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مستشفى شهداء الأقصى يستقبل 66 شهيدا

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 66 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.

وفي اليوم الـ79 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفاد مراسل «وفا» بأن القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي لم يتوقف منذ ساعات الصباح على مناطق شمال ووسط القطاع.

استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي

وكان مصدر طبي قد أفاد بأن 22 شهيدا ارتقوا نتيجة استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.