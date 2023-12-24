«الخارجية الجزائرية»: اتخذنا كل الإجراءات لدعم الجالية في غزة

ذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان عاجل لها، أن المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج أكد أنه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا ببلادنا التي تولي أهمية بالغة لمتابعة وضعية الجالية الجزائرية في قطاع غزة، بحسب بيان عاجل صادر مساء اليوم الأحد نقلته قناة «الجزائر» الإخبارية.

استقبال ممثلين عن عائلات الجالية الجزائرية

واستقبل المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الجزائرية بالخارج ممثلين عن عائلات الجالية الوطنية المتواجدة بغزة بصفته رئيس خلية الأزمة التي تمّ تنصيبها على مستوى الوزارة.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 79 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 20 ألف شخص في الوقت الحالي وسط مطالبات دولية بوقف إطلاق النار.