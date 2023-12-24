متحدث الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في مخيم المغازي إلى 70 شهيدا

صرَّح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، بأنَّ عدد الشهداء في مخيم المغازي ارتفع إلى 70 شهيداً، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد.

وتابع «القدرة»، في تصريحاته للقناة الإخبارية: «غالبية الشهداء في مخيم المغازي من النساء والأطفال»، مؤكداً على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر في المناطق التي يدعي أنها آمنة في القطاع.

وقال متحدث الصحة الفلسطينية: «سنضطر إلى عمل مقبرة جماعية بمستشفى الأقصى، بسبب ارتفاع عدد الشهداء»، كاشفاً أنَّ مستشفيات القطاع مكتظة بالمرضى والجرحى والنازحين الذين يفترشون الممرات.

وتابع في تصريحاته: «الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف للمناطق التي يستهدفها، وما يدخل من مساعدات إلى غزة لا يشكل سوى نقطة في احتياجات القطاع».