رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

متحدث الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في مخيم المغازي إلى 70 شهيدا

غالبية الشهداء في مخيم المغازي وسط غزة من النساء والأطفال

كتب:

منى صلاح
11:08 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

صرَّح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، بأنَّ عدد الشهداء في مخيم المغازي ارتفع إلى 70 شهيداً، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد.

وتابع «القدرة»، في تصريحاته للقناة الإخبارية: «غالبية الشهداء في مخيم المغازي من النساء والأطفال»، مؤكداً على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر في المناطق التي يدعي أنها آمنة في القطاع.

وقال متحدث الصحة الفلسطينية: «سنضطر إلى عمل مقبرة جماعية بمستشفى الأقصى، بسبب ارتفاع عدد الشهداء»، كاشفاً أنَّ مستشفيات القطاع مكتظة بالمرضى والجرحى والنازحين الذين يفترشون الممرات.

وتابع في تصريحاته: «الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف للمناطق التي يستهدفها، وما يدخل من مساعدات إلى غزة لا يشكل سوى نقطة في احتياجات القطاع».

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي أكد أنّ الأسبوع الأخير هو الأقسى منذ بدء حرب غزة

أعنف حرب في القرن الـ21.. تحقيق أمريكي يكشف مجازر إسرائيل بقطاع غزة

قسيسة فلسطينية باكية على الهواء: لن نحتفل بأعياد الميلاد بسبب حرب غزة

ضباط بجيش الاحتلال يكشفون مفاجآت بشأن حرب غزة: «سنخسر أراضي بهذا الصراع»
بقلم منى صلاح