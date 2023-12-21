قسيسة فلسطينية باكية على الهواء: لن نحتفل بأعياد الميلاد بسبب حرب غزة

قالت القسيسة الفلسطينية سالي عازر، إن إلغاء كنائس بيت لحم احتفالات أعياد الميلاد بسبب حرب غزة تأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني، جعلته لا يستطيع استحضار مشاعر الفرح والاحتفال، لافتة إلى صعوبة الوصول للكنائس حتى للصلاة ليس للاحتفال بالأعياد.

هذا العام لن يحضر أحد احتفالات كنائس الأراضي المقدسة

وأضافت «عازر»، في حوار عبر تطبيق زووم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء dmc» على شاشة «dmc»، أن المسيحيين من كافة أنحاء العالم كانوا يأتون إلى الاحتفال بالأراضي المقدسة في هذا الوقت من العام، «كل سنة متعودين أن كل العالم يجيء لهون بس السنة الحالية لن يأتي أحد».

نريد وصول صوتنا للخارج

وأردفت: «إحنا اللي يشغل بالنا وين الناس اللي تقدر ترفع صوتنا وتحكي عن اللي بيصير، إحنا المسيحيين نشعر أن الناس بالخارج مش شايفانا، كأننا مش موجودين».