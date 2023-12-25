محمد الباز لـ«ملعب الفن»: «أنا مؤمن بربنا طول الوقت وعايش في حالة تسليم مطلقة»

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إنّه تناول في كتابه الذي أصدره منذ أيام بعنوان «كأنه أنا»، بعض المواقف التي عاشها في صغره؛ موضحا أن هناك بعض الكتاب يخجلون من ذكر التفاصيل الدقيقة من حياتهم في سيرهم الذاتية.

وأضاف «الباز»، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «سألني الكثير، لماذا كتبت عن ربنا تفاصيل بشكل خيالي؟، وأجاب: «قلت أنا جلست أتخيل ربنا شكله إيه؟، شعره لونه إيه؟، ودي نقطة في الحكي أعتبرها أمرا عاديا».

وأوضح: «أنا مؤمن إيمان كامل بقدرة الله، وطول الوقت عايش في حالة تسليم مطلقة، وهذه حالة لم يصل إليها الكثير من المتدينين ولا يعرفونها».