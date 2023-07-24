وفاة والد الكاتب الصحفي محمد الباز.. وتشييع الجنازة ظهر اليوم من دمياط

توفي فجر اليوم الاثنين، والد الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور» ومقدم برنامج «آخر النهار»، وذلك بعد صراع مع المرض.

محمد الباز: كنت أرى وجه أبي كلما نظرت في مرآتي.. اليوم انكسرت مرآتي

وكتب الكاتب الصحفي محمد الباز في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ناعيًا والده: «كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي، اليوم انكسرت مرآتي، اليوم مات أبي».

تشييع جنازة والد محمد الباز ظهر اليوم من مسجد الجمعية الشرعية بدمياط

ومن المقرر أنَّ تشيّع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، من مسجد «الجمعية الشرعية» بمسقط رأسه بقرية «الزعاترة»، مركز «الزرقا» في محافظة دمياط.